پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پی ٹی آئی کی طرف سے ناکامی کا اعتراف :رانا ممتاز محمود
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ضلعی رہنما رانا ممتاز محمود مون خاں نے کہا ہے کہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا فیصلہ پی ٹی آئی کی طرف سے ناکامی کا اعتراف ہے۔
گزشتہ 12سالوں سے خیبرپختونخوا میں برسر اقتدار تحریک انصاف صوبہ کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ثابت ہوئی ہے جسے اب پارٹی قیادت نے عملاً تسلیم کرلیا ہے جس کا ثبوت علی امین گنڈا پور سے لیا جانے والا استعفیٰ ہے جس کے بعد بھی اس جماعت کے ہاتھوں صوبہ کی تعمیر و ترقی کیلئے خاطر خواہ کردار ادا کرنے کی قطعی توقع نہیں ،انکی نااہلی اور ناکام پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام سے کئے گئے تمام وعدوں کی تکمیل یقینی بنارہی ہیں، حکومت بیروزگاری کے خاتمہ اور نوکریوں کے وعدہ کو بھی پورا کرے گی، مہنگائی کا خاتمہ، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، زر اعت، تعلیم، صحت سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحا ت حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔