دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری قوم کی آواز :حاجی ابراہیم
مصطفی آباد/للیانی(سٹی رپورٹر)افغانستان کی طرف سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔۔۔
ایک عرصہ سے جنہیں ہم اپنا اسلامی بھائی اور ہمسایہ سمجھتے تھے وہاں سے پاکستان پر حملے احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے ۔پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے ، ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،حالیہ آپریشن پوری قوم کی آواز ہے ، پاک فوج ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے ،ان خیالات کا اظہار صدر پاکستان میڈیا کونسل حاجی محمد ابراہیم نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشتگردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو حساب دینا ہو گا۔