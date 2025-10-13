صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری قوم کی آواز :حاجی ابراہیم

  • لاہور
دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری قوم کی آواز :حاجی ابراہیم

مصطفی آباد/للیانی(سٹی رپورٹر)افغانستان کی طرف سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔۔۔

 ایک عرصہ سے جنہیں ہم اپنا اسلامی بھائی اور ہمسایہ سمجھتے تھے وہاں سے پاکستان پر حملے احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے ۔پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے ، ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،حالیہ آپریشن پوری قوم کی آواز ہے ، پاک فوج ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے ،ان خیالات کا اظہار صدر پاکستان میڈیا کونسل حاجی محمد ابراہیم نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشتگردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو حساب دینا ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر