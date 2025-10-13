صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر سال 40 ہزار سے زائد خواتین چھاتی کے سرطان سے زندگی ہار جاتی ہیں:ڈاکٹرناہیدزمان

  • لاہور
ہر سال 40 ہزار سے زائد خواتین چھاتی کے سرطان سے زندگی ہار جاتی ہیں:ڈاکٹرناہیدزمان

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) گائناکالوجسٹ ڈاکٹرناہیدزمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 40 ہزار سے زائد خواتین چھاتی کے سرطان کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔۔۔

 جس کی بروقت تشخیص سے شرح اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے ، بریسٹ کینسر سے متاثر ہونے والی خواتین کی مذکورہ شرح ایشیا میں سرفہرست ہے تاہم اگر ابتدائی مراحل میں ہی اس جان لیوا مرض کی تشخیص ہو جائے تو شرح اموات کو کم سے کم سطح پر لایا جا سکتا ہے نیزجسمانی ورزش، موٹاپے پر قابواور شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے سے بھی چھاتی کے سرطان کے امکانات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر