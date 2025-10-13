ہر سال 40 ہزار سے زائد خواتین چھاتی کے سرطان سے زندگی ہار جاتی ہیں:ڈاکٹرناہیدزمان
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) گائناکالوجسٹ ڈاکٹرناہیدزمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 40 ہزار سے زائد خواتین چھاتی کے سرطان کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔۔۔
جس کی بروقت تشخیص سے شرح اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے ، بریسٹ کینسر سے متاثر ہونے والی خواتین کی مذکورہ شرح ایشیا میں سرفہرست ہے تاہم اگر ابتدائی مراحل میں ہی اس جان لیوا مرض کی تشخیص ہو جائے تو شرح اموات کو کم سے کم سطح پر لایا جا سکتا ہے نیزجسمانی ورزش، موٹاپے پر قابواور شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے سے بھی چھاتی کے سرطان کے امکانات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔