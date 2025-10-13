ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں کو ریٹرن فائل کی ترغیب درست اقدام :مقررین
لاہور(این این آئی)فیڈرل بورڈ آف ریو نیو قابل ٹیکس آمدن کے حوالے سے دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر ایس ایم ایس مہم چلائے۔
ان خیالات کا اظہار ماہر معاشیات ،ٹیکسیشن وجنرل سیکرٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن محمد اسحاق بریار ،ماہر ٹیکس امور و صدر انٹر نیشنل لائرز ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹرعاشق علی رانا،سینئر نائب صدر ملک غلام حسین،فنانس سیکرٹری شیخ عدیل شاہد اوردیگر نے ‘‘ٹیکس اور عوام ’’مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں کو ریٹرن فائل کرنے کی ترغیب دینا درست اقدام ہے۔