ملک محاذ آرائی نہیں ، اتحاد سے آگے بڑھ سکتا ہے :میاں رفاقت
(ن)لیگ محبت وطن سیاسی جماعتوں سے ملکر ملک کو بحرانوں سے نکال رہی ہے
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی نے کہا ہے کہ وزیراعظم میاں شہبازشریف قا بل،تجربہ کار اور باصلاحیت سیاستدان ہیں جو ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑاکرنے کی خاطر بھرپور جدوجہد کررہے ہیں انکی کاوشوں ہی کا ثمر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بلند اور بیرونی سرمایہ کاری میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے ، پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان نے ترقی ہمیشہ (ن) لیگ کے دور اقتدار میں ہی کی، اب ملکی خوشحالی کا سہرا نواز لیگ کی قیادت کے سر سجے گا، (ن)لیگ محبت وطن سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ ملکر ملک کو بحرانوں سے نکال رہی ہے کیونکہ اس وقت ملک محاذ آرائی نہیں بلکہ اتحاد سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے ،وزیراعظم میاں شہبازشریف کی قیادت میں حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کیلئے دن رات کوشاں ہے ۔ (ن) لیگ ہی ملک و قوم کو مسا ئل کے گرداب سے نکال کر عوام کو ریلیف فراہم کر ے گی۔ ملکی خوشحالی و بہتری کیلئے (ن)لیگ عوام دوست پالیسیوں کے تسلسل کویقینی بنانے اور درست اقتصادی ترجیحات کاتعین کرنے کیلئے پرعزم ہے ۔