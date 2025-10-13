صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
جنگ کسی صورت میں دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں :مولانا امجد

لاہور(سیاسی نمائندہ)باڈرز کی صورتحال پر پوری قوم کو تشویش ہے ،افغان بارڈر پر جو گزشتہ روز ہوا ہے ،اس پر پاکستانی عوام میں پریشانی پائی جارہی ہے۔

جنگ کسی صورت میں دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ،دونوں ممالک ایک دوسرے کے لئے ناگزیر ہیں ۔یہ باتیں جے یوآئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان نے میڈیااور جماعتی ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ۔انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم ہوا تو پورا خطہ ایک طویل اندھیرے کی طرف چلا جائے گا۔

