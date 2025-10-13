متاثرہ علاقوں میں طویل لائن کی تار بچھانے کا کام مکمل
کنگن پور میں تمام مطلوبہ سامان بیڑے کے ذریعے دریائے ستلج کے پار منتقل
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )دریائے ستلج کے کنارے کنگن پور کے علاقے میں سیلاب سے متاثر ہونے والے 132کے وی ٹاورز کے باعث متاثرہ علاقوں کی بجلی بحالی کے لیے متبادل 11 کے وی لنک لائن کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ۔تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 4.8 کلومیٹر طویل 11کے وی لائن کی تعمیر کا کام جاری ہے جس میں سے 2 کلومیٹر (6000 میٹر) طویل لائن کی تار بچھانے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے ۔ اس سے دو روز قبل تمام مطلوبہ سامان بیڑہ کے ذریعے دریائے ستلج کے پار منتقل کیا گیا تھا۔
لیسکو کی فیلڈ ٹیمیں سخت محنت اور جذبے کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ عوام کو جلد از جلد بجلی کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے کہا کہ لنک لائن کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر تیزی سے جاری ہے جو کہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔منصوبے کی تکمیل سے کنگن پور اور ملحقہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا لیسکو کی اولین ترجیح ہے ۔