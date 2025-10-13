لاہور کا فضائی معیارحساس افراد کیلئے غیر صحت بخش قرار
حکومتی ادارے اور انتظامیہ فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کر رہے :حکام
لاہور(آئی این پی )سموگ کی نگرانی اور پیشگوئی کرنے والے نظام کے مطابق شہر کا فضائی معیار حساس افراد کیلئے غیر صحت بخش رہنے کا امکان ہے ۔سسٹم کے مطابق صبح کے ابتدائی اوقات میں اے کیو آئی 175 تک رہا جبکہ دن بھر کی اوسط سطح 155 ریکارڈ ہونے کا امکان ہے ۔ کم ہوا کی رفتار 1 تا 8 کلومیٹر فی گھنٹہ نمی میں اضافہ اور بارش نہ ہونے کے باعث فضائی آلودگی کمی متوقع ہے ۔رات 9 سے 11 بجے کے دوران بڑھتی ٹریفک، ایندھن کا زیادہ استعمال اور درجہ حرارت میں کمی آلودگی میں اضافے کا باعث بن سکتاہے۔حکام کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، گاڑیوں کا ایمشن ٹیسٹ یقینی بنائیں۔ حکومتی ادارے اور ضلعی انتظامیہ فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں ۔