لاہور( آئی این پی)جعلی پرمٹس کے ذریعے گندم مہنگے داموں فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ،چیک پوسٹوں پر کارروائیاں کر کے 4 گاڑیوں سے 160 من گندم برآمد کر لی گئی۔ ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول پنجاب کے مطابق گندم کی ترسیل فلور ملز سے کی جا رہی تھی۔ڈی جی فوڈ نے ملوث فلور ملز کے خلاف تحقیقات کا حکم دے کر انکوائری شروع کر ادی ۔ترجمان کے مطابق آن لائن پرمٹ کے حصول میں جعلسازی کرنے والی فلور ملز نے انڈسٹری کے اعتماد پر بھی ضرب لگائی ہے ،ڈیجیٹل جعلسازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ویب سائٹ اور دستاویزات میں جعلسازی مجرمانہ فعل ہے ، گندم منتقلی میں شامل چاروں گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں۔