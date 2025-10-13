صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی پرمٹس سے گندم مہنگے داموں فروخت کی کوشش

  • لاہور
جعلی پرمٹس سے گندم مہنگے داموں فروخت کی کوشش

چیک پوسٹوں پر کارروائیاں کر کے 4 گاڑیوں سے 160 من گندم برآمد

لاہور( آئی این پی)جعلی پرمٹس کے ذریعے گندم مہنگے داموں فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ،چیک پوسٹوں پر کارروائیاں کر کے 4 گاڑیوں سے 160 من گندم برآمد کر لی گئی۔ ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول پنجاب کے مطابق گندم کی ترسیل فلور ملز سے کی جا رہی تھی۔ڈی جی فوڈ نے ملوث فلور ملز کے خلاف تحقیقات کا حکم دے کر انکوائری شروع کر ادی ۔ترجمان کے مطابق آن لائن پرمٹ کے حصول میں جعلسازی کرنے والی فلور ملز نے انڈسٹری کے اعتماد پر بھی ضرب لگائی ہے ،ڈیجیٹل جعلسازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ویب سائٹ اور دستاویزات میں جعلسازی مجرمانہ فعل ہے ، گندم منتقلی میں شامل چاروں گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر