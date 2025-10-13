پنجاب یونیورسٹی ملازمین کے الیکشن میں غازی گروپ کامیاب
پورے پینل کاسویپ ، بشارت محمود صدر ،طیب اعجاز خان سیکرٹری جنرل منتخب
لاہور (خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز یونین کے انتخابات 2025-27 میں غازی گروپ نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کرتے ہوئے پورا پینل بھاری اکثریت سے کامیاب کر لیا۔یونیورسٹی کے پانچ ہزار سے زائد ملازمین نے اپنے ووٹ کے ذریعے غازی گروپ پر اعتماد کا اظہار کیا۔نتائج کے مطابق صدر بشارت محمود نے 1593 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ ان کے مدمقابل ناصر رحمت نے 890 ووٹ حاصل کیے ۔سیکرٹری جنرل طیب اعجاز خان نے 1500 ووٹ حاصل کیے جبکہ طارق محمود نیازی کو 824 ووٹ ملے ۔
دیگر عہدیداران میں سینئر نائب صدر تنویر اعوان، نائب صدر حماد بٹ، جوائنٹ سیکرٹری اظہر اقبال بلوچ، فنانس سیکرٹری محمد ظہیر اعوان، سیکرٹری انفارمیشن عثمان رضا، سپورٹس سیکرٹری (نیو کیمپس) فواد علی اور سپورٹس سیکرٹری (اولڈ کیمپس) خرم شہزاد شامل ہیں۔غازی گروپ کی یہ تاریخی کامیابی پنجاب یونیورسٹی کی انتخابی تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل قرار دی جا رہی ہے ۔نومنتخب صدر بشارت محمود اور سیکرٹری جنرل طیب اعجاز خان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ جامعہ پنجاب کے ملازمین نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے ، انشائاللہ ہم اس پر پورا اتریں گے ۔ ملازمین کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ۔