پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ

  • لاہور
24 گھنٹوں میں 46 کنفرم مریض رپورٹ ،تعداد 2017تک پہنچ گئی

لاہور (ہیلتھ رپورٹر ) لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 46 کنفرم مریض رپورٹ ،گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے 5 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے ،پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2017تک پہنچ گئی ہے ، شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 368تک پہنچ گئی ہے ۔

شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے ، رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے ، ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہسپتالوں اور کلینکس پر رپورٹ ہو رہے ہیں ،صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے بچاؤ کیلئے شہری ڈینگی ایس او پیز پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں، گھروں میں سپرے لازمی کریں اور لوشن کا استعمال کریں ،رواں سال ڈینگی سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو بروقت روکا جائے ،ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے ۔

