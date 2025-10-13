صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، 10 مقدمات درج، 4 ٹینکر ضبط

  • لاہور
12ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، 10 مقدمات درج، 4 ٹینکر ضبط

لاہور(ہیلتھ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور بھر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 13ہزار لٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ کرکے 12ہزار 15لٹرجعلی دودھ تلف کر کے 10مقدمات درج جبکہ 4 ٹینکر ضبط کرلیے گئے۔

موقع پردودھ کے ٹیسٹ فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ دودھ میں پانی، پاوڈر، ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ اور قدرتی فیٹ کی کمی پائی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے لاہور سپلائی کے لیے تیار ناقص دودھ تلف کر کے راوی روڈ میں 4، گڑھی شاہو میں 3، اقبال ٹاؤن میں 2 اور دھرمپورہ میں 1مقدمہ درج کرادیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر