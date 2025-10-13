نبی کریم ؐ کی سیرت پوری انسانیت کیلئے مشعل راہ:حاجی محمد نواز
ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ ،بوسیدہ اور بنجر ہو چکا ہے ،سابق ممبر صوبائی اسمبلی
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مدنی دستر خوان پروگرام کے چیف آرگنائز ر و سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ نبی کریمﷺ کی سیرت پوری انسانیت کیلئے مشعل راہ ہے جس سے ہمیں خدمت انسانیت اور احترام آدمیت کا درس ملنے کے ساتھ اخلاق و کرداراور گفتار سے غیروں کو اپنا گرویدہ کرنے کا درس ملتا ہے ۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دیگر ممالک میں مسلمانوں کی نسل کشی پرمسلمان احتجاج تو کررہے ہیں مگر عملی طور پر مسلم قیادت اس پر کھل کر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ۔
طبقاتی نظام فرقہ واریت انتہا پسندی دہشت گردی سماجی و معاشی استحصال لاقانونیت علاقائی نسلی ولسانی عصبیت کا زہر قوم کی رگوں میں اتارا جارہا ہے ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ بوسیدہ اور بنجر ہو چکا ہے ۔ان حالات میں ہمیں اسلام کے آفاقی پیغام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک خوشحال طبقاتی تفریق و کرپشن سے پاک میرٹ کی بالادستی انصاف و روزگار کی فراہمی پرمبنی معاشرے کی تشکیل کیلئے جدوجہد کرنا ہوگی جس کیلئے مسلمانوں کا آئیڈیل کوئی غیر ملکی نظام یا ازم نہیں بلکہ نظام مصطفیﷺ ہے اسی کے ذریعے درپیش مسائل و بحرانوں سے نجات حاصل کرنے سمیت کھوئی ہوئی عظمت رفتہ بحال کی جاسکتی ہے ۔