صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹروبس ،اورنج ٹرین سروس چوتھے روز بھی معطل رہی

  • لاہور
میٹروبس ،اورنج ٹرین سروس چوتھے روز بھی معطل رہی

لاہور(آئی این پی)مذہبی جماعت کے پر تشدد احتجاج کے باعث بند کی گئی میٹرو بس اور اورنج ٹرین سروس چوتھے روز بھی بحال نہ ہو سکی۔

انتظامیہ کے مطابق مظاہرین کی جانب سے انفرا سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا گیا جس کی وجہ سے میٹرو بس سروس معطل ہے ۔مشتعل مظاہرین کی جانب سے شاہدرہ کے میٹرو سٹیشن پر توڑ پھوڑ کی گئی۔اورنج ٹرین اورمیٹرو سروس کب بحال ہوں گی، اس حوالے سے تاحال کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا ۔ میٹرو بس سروس اور اورنج لائن ٹرین سروس کے معطل ہونے سے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے ہزاروں کی تعداد مسافرمشکلات سے دوچار ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر