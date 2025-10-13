صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتا ل :نرسنگ گریجوایٹس کیلئے پیڈ انٹرن شپ کا آغاز

  • لاہور
جنرل ہسپتا ل :نرسنگ گریجوایٹس کیلئے پیڈ انٹرن شپ کا آغاز

نرسنگ شعبہ براہ راست دکھی انسانیت کی خدمت سے وابستہ ہے :پرنسپل

لاہور( این این آئی)پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے میڈیکل کی تاریخ میں پہلی بار چار سالہ بی ایس این (جنرک) پروگرام کی فریش گریجویٹس کے لیے ایک سالہ پیڈ انٹرن شپ کا آغاز کر کے شعبہ نرسنگ میں ایک روشن باب کا اضافہ کردیا۔

پرنسپل نے اسلامی تاریخ میں نرسنگ کے آغاز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غزوہ احد میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی خواتین نرسنگ کے پیشے کی اولین مثالیں ہیں۔ جنرل ہسپتال میں نرسنگ انٹرن شپ پروگرام کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فاروق افضل نے کہا کہ یہ اقدام نرسنگ کے شعبے کی پیشہ ورانہ ترقی، مریضوں کو معیاری نگہداشت کی فراہمی اور نرسز کو مالی خودمختاری کے مواقع فراہم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔ نرسنگ ایسا شعبہ ہے جو براہ راست دکھی انسانیت کی خدمت سے وابستہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تجاوزات کیخلاف آپریشن، مزید5دوکانیں سیل کر دی گئیں

کنسلٹنٹ صوبائی محتسب کی ضلع کونسل میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ای بزپورٹل سے این او سی، لائسنس کا اجرا تیزکرنیکی تیاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس کا انعقاد

اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ مومن کا دورہ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح

جوہر آباد میں گندگی کے ڈھیر اورگندا پانی ‘شہریوں کو مشکلات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر