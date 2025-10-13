جماعت اسلامی کا کماہاں لدھڑ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ
مطالبات تسلیم ورنہ 19اکتوبر کو فیروز پور روڈ بند کردینگے :مقررین
لاہور( این این آئی)امیر جماعت اسلامی لاہور غربی عبدالرشید مرزا اور پبلک ایڈ کمیٹی لاہور کے صدر وقاص احمد بٹ نے کہا ہے کہ کماہا ں لدھڑ روڈ کی فوری تعمیر کی جائے ۔ یہ سڑک گزشتہ دس سال سے خستہ حالی کا شکار ہے ، سیوریج کا نظام تباہ ہوچکا ہے اور اہلِ علاقہ بدترین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مطالبات تسلیم نہ کئے گئے تو 19اکتوبر کو فیروز پور روڈ کو بند کردیا جائے گا۔ 19اکتوبر کوہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں مرد وعورتیں اور بچے شریک ہوں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کماہاں لدھڑ روڈ پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
مظاہرے میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں عمران باسط ،ڈاکٹر اشرف گل ،حاجی ابراہیم سمیت سینکڑوں کارکنان اور اہل علاقہ نے شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے ۔عبدالرشید مرزا اور وقاص احمد بٹ کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوامی سہولیات سے غفلت برت کر ظلم کی انتہا کر دی ہے ۔ ایک طرف غریب عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے ، بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے جبکہ دوسری طرف وزیروں، مشیروں اور افسر شاہی کی تنخواہوں اور مراعات میں کئی گنا اضافہ کیا جا رہا ہے ۔