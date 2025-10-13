صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوہڑ والا چوک، تجاوزات کے خلاف اقدامات ناکام

  • لاہور
بوہڑ والا چوک، تجاوزات کے خلاف اقدامات ناکام

سڑک کے تین چوتھائی حصے پر قبضہ ،ٹریفک کی روانی شدید متاثر ،شہری پریشان

 لاہور (دی رپورٹر) شہر کے معروف علاقے بوہڑ والا چوک میں ناجائز تجاوزات کا مکمل خاتمہ تاحال ممکن نہ ہو سکا۔ علاقے میں سڑک کے تین چوتھائی حصے پر قبضہ جما لیا گیا ہے ، جہاں دکاندار اپنی اشیا سڑک پر سجا کر نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بلکہ پیدل چلنے والوں کیلئے بھی راستے محدود ہو گئے ہیں۔ دونوں اطراف کی سڑکوں کے درمیان موجود گرین بیلٹ کو غیر قانونی طور پر پارکنگ ایریا میں تبدیل کر دیا گیا ہے ، جس سے ماحولیاتی خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے ۔

مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث ٹریفک مسلسل سست روی کا شکار ہے ، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں یہاں سے گزرنا ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے ۔ ایمرجنسی کی صورت میں چند سیکنڈ کا فاصلہ طے کرنے کیلئے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار کارروائی کے دعوے کیے گئے ۔ لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ عوامی حلقے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ضلعی حکومت اور ٹریفک پولیس کارروائی کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر