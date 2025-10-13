معیشت کی ترقی کیلئے سیاسی استحکام کا بہتر ہونا نا گزیر :انجمن تاجران
لاہور (آئی این پی) آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال کا بہتر ہونا نا گزیر ہے۔۔۔
جب تک سرمایہ کاروں کو اعتماد اور تحفظ کا احساس نہیں ہوگا ،ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھی گئی ہے لیکن اس کے ثمرات تبھی عوام تک پہنچیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گی۔