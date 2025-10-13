صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کی ترقی کیلئے سیاسی استحکام کا بہتر ہونا نا گزیر :انجمن تاجران

  • لاہور
معیشت کی ترقی کیلئے سیاسی استحکام کا بہتر ہونا نا گزیر :انجمن تاجران

لاہور (آئی این پی) آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال کا بہتر ہونا نا گزیر ہے۔۔۔

جب تک سرمایہ کاروں کو اعتماد اور تحفظ کا احساس نہیں ہوگا ،ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھی گئی ہے لیکن اس کے ثمرات تبھی عوام تک پہنچیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر