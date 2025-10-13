سمیڈا ، ایس ایم ایز کیلئے ملک گیر آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ
لانگ ٹرم فنانسنگ نئی صنعتی پالیسی کا کلیدی جزو :ہارون اخترکااجلاس سے خطاب
لاہور(خبر نگار)سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سمیڈا) کے بورڈ کا 32 واں اجلاس وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں سمیڈا آرڈیننس 2002 میں مجوزہ ترامیم ، ایس ایم ای فارملائزیشن مہم اور ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہارون اختر خان نے ایس ایم ای سیکٹر کی تیز رفتار ترقی کے لیے وزیراعظم کے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور پائیدار صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں سمیڈا کو فعال بنانے پر زور دیا۔
سمیڈا ، ایس ایم ایز کیلئے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ ترغیبات اور سہولیات کی آگاہی کیلئے ملک گیر مہم شروع کرے جس میں رجسٹرڈ ایس ایم ایز کے لیے فراہم کردہ حکومتی مراعات کو اجاگر کیا جائے اور سمیڈا کے ایس ایم ای رجسٹریشن پورٹل کے ذریعے غیر رسمی کاروباری اداروں کو رسمی شعبے میں لانے کی مہم کو تیز کیا جائے ۔ہارون اختر خان نے ایس ایم ایز کی ترقی کیلئے کے لیے طویل مدتی فنانسنگ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ لانگ ٹرم فنانسنگ نئی صنعتی پالیسی کا کلیدی جزو ہے ۔