شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح:ڈی سی قصور
عمران علی کی مریم نوازہیلتھ کلینک کے دورہ پر گفتگو ، سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ
قصور(خبرنگار)ڈپٹی کمشنر عمران علی کا اے سی پتوکی نشتررحمن لودھی کے ہمراہ تحصیل پتوکی کا اچانک دورہ،مریم نوازہیلتھ کلینک پھول نگر اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا وزٹ، طبی سہولیات اور سروے ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا،ڈی سی نے ڈاکٹرز و پیر امیڈیکل سٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی، میڈیسن کی دستیابی کو چیک کیا۔ مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی ، لواحقین سے ڈاکٹرز کی موجودگی اور فراہم کردہ طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے لیبارٹری، ایمرجنسی، آئوٹ ڈور سمیت دیگر حصوں کا معائنہ ،ادویات کے سٹاک کو چیک کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران علی نے کہا کہ ادویات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کی حاضری کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے۔
ایمرجنسی وارڈ میں عملے کی مکمل دستیابی اور فوری رسپانس کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ۔ طبی فرائض کی انجام دہی میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔مریضوں کے علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ۔شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ۔ سیلاب متاثرہ علاقے گگاسرائے کے دورہ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے سیلاب متاثرین اور متعلقہ علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تشکیل کردہ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا بغور معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران علی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں میرٹ کی بنیاد پر سروے جاری ہے ۔ سروے ٹیمیں بلاتفریق سیلاب متاثرین کے ہونے والے نقصانات اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے متعلق سروے کررہی ہیں۔