والڈ سٹی :واسا پمپ بلڈنگ کی بحالی پر کام کا آغاز

  • لاہور
عمارت کو ہیریٹیج میوزیم کیفے میں تبدیل کردیا جائے گا: نجم الثاقب

لاہور(سہیل احمد قیصر)واسا اور والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے اشتراک سے تاریخی واسا پمپ بلڈنگ کی بحالی پر کام کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 160.5ملین روپے لاگت کا تخمینہ ہے ،تاریخی واسا پمپ بلڈنگ لاہور میں پانی کی فراہمی کے نظام کا مرکزی حصہ رہی ہے ۔تفصیلات کے مطابق منصوبے میں واسا لاہور اور والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی مشترکہ طور پر اِس منصوبے کو مکمل کریں گے ۔ لاہور کا یہ پہلا جدید واٹر سپلائی سسٹم 1884 میں برطانوی دور میں فعال ہوا تھا جس کا مقصد شہر کو صاف پانی فراہم کرنا تھا۔

یہ لاہور کی تاریخ میں شہری سہولیات کی فراہمی کا اہم حصہ تھا۔ برطانوی دور میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر ایچی سن کی ذاتی دلچسپی سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ طویل عرصے تک اہل لاہور کو صاف پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ رہا ۔ وقت گذرنے کے ساتھ یہ بھی وقت کی گرد میں گم ہوتے ہوتے نظروں سے ہی جیسے اوجھل ہوکررہ گیا تھا۔ اب اِسے دوبارہ سے بحال کرنے کے منصوبے پر کام کا آغاز کیا گیا ہے ۔ منصوبے کے حوالے سے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نجم الثاقب نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ بحالی کے بعد عمارت کو ہیریٹیج میوزیم کیفے میں تبدیل کردیا جائے گا۔

