پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ افسوسناک :ہشام الٰہی

  • لاہور
پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ افسوسناک :ہشام الٰہی

لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے پاک افغانستان کشیدگی پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔۔۔

 جو افسوسناک امر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ۔پاکستانی افواج کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ۔پاکستان کی جانب سے افغان فورسز کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے ۔ ہم سمجھتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی خطے کے امن میں منفی اثر ڈال سکتی ہے ،اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

