افغانستان کی بلااشتعال جارحیت قابل مذمت : ڈاکٹر راغب نعیمی
کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں : اسلامی نظریاتی کونسلپاک فوج نے جرات مندانہ ردِ عمل دے کر قوم کے جذبات کی ترجمانی کی:خطاب
لاہور(این این آئی)چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہاہے کہ افغانستان کی بلااشتعال جارجیت قابل مذمت ہے ، پاک فوج نے جرات مندانہ ردِ عمل دے کر قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ،پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ،پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے ، افغان حملے علاقائی امن کیلئے خطرہ ہیں اور ان کا فوری تدارک اور عالمی سطح پر نوٹس لیا جانا چاہیے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں نعیمین ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی عہدیداروں سے تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
حلف اٹھانے والوں میں مفتی علی رضا ، مفتی ابوبکر قریشی، مولانا فدا حسین ، مولانا غلام یاسین ، قاری جمیل احمد،مفتی سعید احمدنقیبی،حافظ محمدشاہد، مفتی بلال قادری،مفتی تنویر احمد شامل تھے ۔چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہاکہ مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں سے جنگ بندی معاہدہ ہوگیا ، امید ہے غزہ کی تعمیر نو میں دنیا کے تمام بڑے ممالک اپنا موثر کردار اداکریں گے ۔انہوں نے علما ، میڈیا اور سول سوسائٹی سے اپیل کی کہ وہ افواجِ پاکستان کے ساتھ مکمل اظہارِ یکجہتی کریں اور قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست سے گریز کریں،علمائے کرام کا فعال، غیر متنازعہ اور خالص دینی کردار ناگزیر ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی کیلئے خصوصی دعاکرائی گئی۔