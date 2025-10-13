صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز 1 کا پہلامرحلہ تکمیل کے قریب

  • لاہور
ڈپٹی کمشنر کی تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

لاہور (آن لائن) ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیرِ صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایم سی ایل، واسا، نیسپاک سمیت تمام محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو منصوبوں کی پیشرفت پر تفصیلی بریفنگ دی ۔ منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لینے کیلئے تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، کوالٹی اور بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے منصوبوں کی مسلسل اور سخت نگرانی کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا پہلا مرحلہ تکمیل کے قریب ہے ، واسا کے ڈرین اور واٹر سپلائی کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے ، لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز 2 کی سکیموں پر مختلف مراحل میں کام کا آغاز کر دیا گیا۔ انہوں نے نیسپاک کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت یقینی بنائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کاموں میں شفافیت کو سو فیصد یقینی بنایا جائے ، شہریوں کی سہولت کیلئے ترقیاتی کاموں کے معیار پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام بروقت، شفافیت اور اعلیٰ معیار سے مکمل کریں گے۔

