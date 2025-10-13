شیخوپورہ کے تاریخی ورثے پر میوزیم میں یاددگاری نشست
پنجاب کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کیلئے مشترکہ کاوشیں ناگزیر: احسان بھٹہ ودیگر
لاہور (خبرنگار) سیکرٹری سیاحت، آثارِ قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ پنجاب کے تاریخی و ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں وقت کی ضرورت ہیں۔ وہ لاہور میوزیم میں منعقدہ ایک پینل ڈسکشن ’’شیخوپورہ کا ورثہ: تاریخ و فنِ تعمیر کی ایک حسین تصویر‘‘ کی صدارت کر رہے تھے ۔ انہوں نے محکمہ سیاحت کی تین نکاتی حکمتِ عملی ،97 تحفظ، سیاحت اور اشتراکِ عمل 97 پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ٹیم ورک ناگزیر ہے ، ہم سب مل کر ہی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ پروگرام لاہور میوزیم ہسٹری سوسائٹی کے زیرِ اہتمام منعقد ہوا، جس میں آثارِ قدیمہ، سیاحت اور میوزیم سٹڈیز کے ماہرین و افسران نے شرکت کی۔ پینل میں اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ سیف الاسلام خٹک، ڈائریکٹر پنجاب آرکیالوجی محمد اقبال منج، سابق ڈائریکٹر آثارِ قدیمہ محمد حسن اور جنرل منیجر ٹورازم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب فرحت حسین شامل تھے ۔ نشست کی نظامت رابعہ بسری اور زینب صبری ایجوکیٹرز لاہور میوزیم نے انجام دی۔ اس موقع پر طلبا، محققین اور میڈیا نمائندوں سمیت متنوع سامعین کی بڑی تعداد موجود تھی۔