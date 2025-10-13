صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ کے تاریخی ورثے پر میوزیم میں یاددگاری نشست

  • لاہور
شیخوپورہ کے تاریخی ورثے پر میوزیم میں یاددگاری نشست

پنجاب کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کیلئے مشترکہ کاوشیں ناگزیر: احسان بھٹہ ودیگر

لاہور (خبرنگار) سیکرٹری سیاحت، آثارِ قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ پنجاب کے تاریخی و ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں وقت کی ضرورت ہیں۔ وہ لاہور میوزیم میں منعقدہ ایک پینل ڈسکشن ’’شیخوپورہ کا ورثہ: تاریخ و فنِ تعمیر کی ایک حسین تصویر‘‘ کی صدارت کر رہے تھے ۔ انہوں نے محکمہ سیاحت کی تین نکاتی حکمتِ عملی ،97 تحفظ، سیاحت اور اشتراکِ عمل 97 پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ٹیم ورک ناگزیر ہے ، ہم سب مل کر ہی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ پروگرام لاہور میوزیم ہسٹری سوسائٹی کے زیرِ اہتمام منعقد ہوا، جس میں آثارِ قدیمہ، سیاحت اور میوزیم سٹڈیز کے ماہرین و افسران نے شرکت کی۔ پینل میں اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ سیف الاسلام خٹک، ڈائریکٹر پنجاب آرکیالوجی محمد اقبال منج، سابق ڈائریکٹر آثارِ قدیمہ محمد حسن اور جنرل منیجر ٹورازم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب فرحت حسین شامل تھے ۔ نشست کی نظامت رابعہ بسری اور زینب صبری ایجوکیٹرز لاہور میوزیم نے انجام دی۔ اس موقع پر طلبا، محققین اور میڈیا نمائندوں سمیت متنوع سامعین کی بڑی تعداد موجود تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر