اوور سیز پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں : سالک حسین
حکومت پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کیلئے اقدامات اٹھا رہی :وفاقی وزیرتارکین وطن فیملیز کی جائیداد کی حفاظت حکومت کا فرض ،چودھری ظفر علی
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر اوور سیز پاکستانی ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ چودھری سالک حسین نے کہا ہے کہ اوور سیز پاکستانی بیرون ممالک میں پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں اوورسیز بیرون ممالک میں کاروبار کرکے روپیہ پاکستان بھجواتے ہیں جس سے ملک میں زرمبادلہ میں اضافہ ہوتاہے ۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو درپیش مسائل ان کی فلاح و بہبود روزگار کے مواقع رقوم کی ترسیل کے حوالے سے وزارت سمندر پار پاکستانی مثبت اقدامات اٹھا رہی ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی سی سی ممالک کے کوارڈینیٹر چودھری ظفر علی،سیکرٹری اوورسیز پاکستانی ندیم اسلم چودھری سے گفتگو میں کیا۔ کوارڈینیٹر برائے جی سی سی ممالک چودھری ظفر علی نے بتایا کہ وزارت سمندر پار پاکستان نے تارکین وطن کی فلاح و بہبود کیلئے بہتر انتظامات کررکھے ہیں ۔انہوں نے کہاکہ تارکین وطن کی فیملیز اور ان کی جائیداد کی حفاظت حکومت پاکستان کا فرض ہے اس سلسلہ میں بھی موثر اقدامات کی ضرورت ہے ،اس موقع پر سیکرٹری اوورسیز پاکستانی ندیم اسلم چودھری نے وزارت کی طرف سے بیرون ملک پاکستانیوں کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں چودھری ظفر علی کو بریفنگ دی ۔