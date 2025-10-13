سبزیوں، پھلوں کے نرخ بلند ترین سطح پر، خریدار پریشان
ٹماٹر 300، لہسن 600، ادرک تھائی لینڈ 700، کھیرا 100، میتھی 280، بینگن 140، بندگوبھی 200، پھول گوبھی 180، شملہ مرچ 320 روپے کلو فروخت سیب کالاکولو 300، امرود 280، اناردانے دار500، انارقندھاری 290، انگورسندرخانی 400، گرما 220، پپیتا 300روپے کلو، کیلا 100روپے کلو دستیاب
لاہور(کامرس رپورٹر سے)انتظامیہ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی ۔آلو کچا چھلکا نیا درجہ اول کی قیمت سرکاری نرخنامے میں 85روپے مقرر کی گئی تاہم دکانداروں نے 100سے 110روپے کلو تک فروخت جاری رکھی ،آلو کچا چھلکا نیا درجہ دوم 70کی بجائے 90،آلو کچا چھلکا درجہ سوم 60کی بجائے 70،پیازدرجہ اول85کی بجائے 120،پیاز درجہ دوم70کی بجائے 80، پیازدرجہ سوم60کی بجائے 70،ٹماٹر درجہ اول170کی بجائے 280سے 300روپے ، ٹماٹر درجہ دوم150کی بجائے 200، ٹماٹر درجہ سوم100کی بجائے 130سے 150،لہسن دیسی نیا220کی بجائے 400سے 420،لہسن ہرنائی290کی بجائے 430سے 450،لہسن چائنہ 410کی بجائے 600،ادرک تھائی لینڈ430کی بجائے 680سے 700،ادرک چائنہ530کی بجائے 680سے 700،کھیرا فارمی85کی بجائے 100،میتھی 200کی بجائے 270سے 280 ،بینگن80کی بجائے 120سے 140،بند گوبھی 145کی بجائے 180سے 200،پھول گوبھی 130کی بجائے 160سے 180،شملہ مرچ 270کی بجائے 300سے 320، بھنڈی170کی بجائے 240سے 260، شلجم 100کی بجائے 140سے 150،اروی95کی بجائے140سے 150،مٹر390کی بجائے 580 سے 600،کریلا140کی بجائے 180سے 200 ،سبز مرچ125کی بجائے 180سے 200،مولی 40کی بجائے 50،لیموں چائنہ105کی بجائے 120سے 140،حلوہ کدو60کی بجائے 80، ٹینڈے دیسی205کی بجائے 240سے 250، گھیا کدو220کی بجائے 260،گاجر دیسی 100کی بجائے 130سے 140،پالک فارمی60کی بجائے 70،گاجرچائنہ180کی بجائے 230سے 240 ، گھیا توری160کی بجائے 200سے 220،پھلیاں موٹی 100کی بجائے 140،ساگ 50جبکہ پھلیاں باریک 170کی بجائے 230سے 240روپے کلوتک فروخت ہوئیں۔ پھلوں میں سیب کالا کولو میدانی درجہ اول 180کی بجائے 260سے 280،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول320کی بجائے 550سے 600،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ دوم180کی بجائے 280سے 300،سیب گاچہ درجہ اول315کی بجائے 430سے 450، سیب گاچہ درجہ دوم180کی بجائے 270سے 300، سیب سفید درجہ اول170کی بجائے 230سے 240،کیلا درجہ اول درجن150کی بجائے 230سے 250، کیلا درجہ دوم درجن100کی بجائے 130سے 150،کیلا درجہ سوم درجن80کی بجائے 100 ،امرود220کی بجائے 260سے 280روپے ،انار دانے دار380کی بجائے 480سے 500،انار قندھاری 290 روپے،مسمی درجن 165کی بجائے 260سے 280،آڑو درجہ اول250کی بجائے 280سے 300،انگور سندر خانی360کی بجائے 400،گرما175کی بجائے 200سے 220، پپیتا240کی بجائے 280سے 300روپے کلو فروخت کی گئی ۔