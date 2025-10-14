دوگروپوں کی لڑائی میں گولی لگنے سے راہگیر زخمی
قصور (نمائندہ دنیا) قصور کے نواح میں دو گروپوں کی لڑائی کے دوران گولی لگنے سے راہگیر زخمی ہوگیا۔
تفصیل کے مطابق محلہ طارق کالونی پارس روڈ کے رہائشی علی عمر ولد مظفر علی نے پولیس تھانہ اے ڈویژن قصور کو بتایا کہ میں اپنے بھائی مقدم علی، چچا ماجد علی اور چچا زاد صداقت علی کے ساتھ آرہاتھا کہ منیر شہید کالونی میں گراؤنڈ کے باہر دو گروپوں میں لڑائی ہورہی تھی۔ جہاں پر کسی نامعلوم شخص نے اپنے پسٹل کا فائر کیا جس سے میرا بھائی مقدم علی زخمی ہوکر زمین پر گر گیا۔