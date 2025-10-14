صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
آوارہ کتوں کیخلاف درخواست پرفریقین سے جواب طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے شہر میں آوارہ کتوں کیخلاف درخواست پر پنجاب حکومت و فریقین سے 3 نومبر کو جواب طلب کرلیا۔

سیکرٹری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد شہریوں کیلئے سنگین خطرہ بن چکی ہے پنجاب حکومت نے تلفی سے متعلق کوئی واضح پالیسی مرتب نہیں کی، شہری روزانہ کتوں کے حملوں کا نشانہ بنتے ہیں،متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، عدالت صوبے میں آوارہ کتوں کے خاتمے کیلئے واضح پالیسی تشکیل دینے کا حکم دے۔

