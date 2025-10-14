شیخوپورہ :سکول ٹیچر کے اعزاز میں پُروقار الوداعی تقریب
لاہور(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ لیاقت میموریل ٹیکنیکل ہائی سکول شیخوپورہ کے استاد سعید اقبال جنجوعہ کے اعزاز میں رئیسِ مدرسہ رانا عدیل عارف کی زیر صدارت پُروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا جس کی سعادت سینئر ٹیچر عبدالرحیم نے حاصل کی جبکہ نعتِ رسولِ مقبول ؐ پیش کرنے کا شرف آئی ٹی ٹیچر خرم سجاد کو حاصل ہوا۔ سٹیج سیکرٹری فہیم ڈوگر نے اپنی شستہ گفتگو اور مؤثر اندازِ میزبانی سے شرکاء کے دل جیت لیے۔ تقریب میں سابق پرنسپل عبدالرحمن شاکر، صدر ہیومن رائٹس شفیق مغل، قاری ظفر اقبال، قمر نواز ہنجرا (ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول منڈیالی ، محمد صدیق گادی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول کھٹیالہ ورکاں، محمد حفیظ ،افتخار احمد ورک، سیف اللہ ہنجرا ،ظفر اقبال، سید مبشر احمد ،ریاض احمد کھارا ،محمد ابوبکر ،طلحہ محمد ،حمزہ جاوید اور محمد اسلم سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ۔ مقررین نے سعید اقبال جنجوعہ کی طویل اور شاندار تعلیمی خدمات کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔