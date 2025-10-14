صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ :سکول ٹیچر کے اعزاز میں پُروقار الوداعی تقریب

  • لاہور
شیخوپورہ :سکول ٹیچر کے اعزاز میں پُروقار الوداعی تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ لیاقت میموریل ٹیکنیکل ہائی سکول شیخوپورہ کے استاد سعید اقبال جنجوعہ کے اعزاز میں رئیسِ مدرسہ رانا عدیل عارف کی زیر صدارت پُروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا جس کی سعادت سینئر ٹیچر عبدالرحیم نے حاصل کی جبکہ نعتِ رسولِ مقبول ؐ پیش کرنے کا شرف آئی ٹی ٹیچر خرم سجاد کو حاصل ہوا۔ سٹیج سیکرٹری فہیم ڈوگر نے اپنی شستہ گفتگو اور مؤثر اندازِ میزبانی سے شرکاء کے دل جیت لیے۔ تقریب میں سابق پرنسپل عبدالرحمن شاکر، صدر ہیومن رائٹس شفیق مغل، قاری ظفر اقبال، قمر نواز ہنجرا (ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول منڈیالی ، محمد صدیق گادی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول کھٹیالہ ورکاں، محمد حفیظ ،افتخار احمد ورک، سیف اللہ ہنجرا ،ظفر اقبال، سید مبشر احمد ،ریاض احمد کھارا ،محمد ابوبکر ،طلحہ محمد ،حمزہ جاوید اور محمد اسلم سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ۔ مقررین نے سعید اقبال جنجوعہ کی طویل اور شاندار تعلیمی خدمات کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کاربن مارکیٹ کے قواعد، قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق اجلاس

ترکیہ اور آذربائیجان کے سپیکرز کا وفد کے ہمراہ این ای او سی کا دورہ

گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیو کیسز میں کمی آئی ، عائشہ رضا

میٹرک اینول امتحان ،تین امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھو ں گرفتار

20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن

آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں پر سخت رنجیدہ ہوں ،پیر مظہر سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس