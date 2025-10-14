محفلِ میلادِ مصطفی کل کمیٹی باغ چونیاں میں ہوگی
الہ آباد (نمائندہ دنیا)عظیم الشان 37 ویں سالانہ محفلِ میلادِ مصطفی ؐکا روح پرور اجتماع کل15 اکتوبر بروز بدھ بعد نمازِ عشاء کمیٹی باغ چونیاں میں بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جائے گا۔
محفل کی صدارت معروف مذہبی شخصیت ذاکر سجاد شاہ کاظمی نظامی کریں گے ، جبکہ نعتیہ و روحانی ماحول کو جِلا بخشنے کے لیے محمد زین العابدین کاظمی خصوصی خطاب کریں گے۔ اس بابرکت محفل کی نقابت کے فرائض معروف شخصیت محمد ریاض چشتی انجام دیں گے اور تلاوتِ کلامِ پاک کی سعادت حافظ حماد مصطفی حاصل کریں گے ۔ اس روحانی اجتماع میں عاشقانِ رسول کے لیے خصوصی انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی تحصیل بھر سے مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات، تاجر برادری، آڑھتی حضرات اور عوام کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔