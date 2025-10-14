پیغام امام احمد رضا ؒ پر عمل پیرا ہوکر عظمت بحال ہوسکتی ،پیر فرحت
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)انجمن میلاد مصطفی کے زیر اہتمام ملک محمد وقاص رضوی کی رہائش گاہ پر خصوصی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔
جس میں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے پیر محمد فرحت حسن رضا خان رضوی آستانہ عالیہ بریلی شریف مہمان خصوصی تھے ،محفل پاک میں محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی،حاجی محمد امین حبیبی،محمد ندیم احمد رضوی،افتخار احمد چٹھہ،محمد شہباز مرزا،ڈاکٹر شہباز رضا رضوی، قاسم نذیر،حسنین قاسم، مزمل قاسم ،محمد لقمان یٰسینسمیت عاشقان مصطفی کی کثیر تعداد نے شرکت کی،پیر محمد فرحت حسن رضا خان رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغام امام احمد رضا ؒ اور فکر رضا پر عمل پیرا ہوکر مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو بلند کو بحال کرسکتے ہیں۔ امام احمد رضا کا پیغام علم و عمل کا پیغام ہے ،امام احمد رضا کی فکر عشق رسول کی شمع کو فروزاں رکھنا ہے ، امام احمد رضا نے دو قومی نظریہ پیش کرکے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی، امام احمد رضا کے دو قومی نظر یے کو مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بنیاد بناکر اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا،انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا کے پیغام کو عام کرنے کیلئے ان کی تحریر کردہ کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری اورلازمی ہے فکر رضا کو برپا کرنے کیلئے علمی تحقیقی، تحریری اور عملی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے ، امام احمد رضا نے مایوسی اور زوال کے دور میں برصغیر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور اور عشق رسول کے ذریعے مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔