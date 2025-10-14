ریٹائر ملازمین کوگروپ انشورنس نہ ملنے پرہائیکورٹ کالارجر بینچ تشکیل
لاہور(کورٹ رپورٹر)سابق سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی ادائیگی نہ ہونے پرلاہور ہائیکورٹ کا3 رکنی لارجر بینچ تشکیل ، سینئر ترین جج جسٹس شجاعت خان کی سربراہی میں بینچ 16 اکتوبر کو کیس کی سماعت کریگا۔۔۔
دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس شمس محمود مرزا شامل ہیں۔ پنجاب کے 14 سو سابق سرکاری ملازمین نے دائر درخواستوں میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ دیگر صوبوں سندھ، خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں سابق ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم دی جا رہی ہے پنجاب کے ریٹائر ملازمین اس سہولت سے محروم ہیں۔