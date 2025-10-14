صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ ٹیچرز کے الاؤنس میں سال بعد بھی اضافہ نہ ہوسکا

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن کے وعدے پھر محض اعلانات ثابت ہوئے ۔ہیڈ ٹیچرز کے الاؤنس میں تاحال اضافہ نہ ہوسکا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سکول سربراہان ایک سال گزر جانے کے باوجود اعلانیہ الاؤنس سے محروم ہیں۔

ذرائع کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن نے اب نئی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے جسکے تحت آئندہ مالی سال سے سکول سربراہان کو چار سے دو ہزار تک الاؤنس دینے کی تجویز دی گئی ہے ۔ہائیر سیکنڈری ہیڈز کو 4 ہزار ،ہائی سکول ہیڈز کو 3 ہزار ،ایلیمنٹری ہیڈز کو 2,500 پرائمری ہیڈز کو 2 ہزار الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے۔

