پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی سعودی وفد سے ملاقات ،دو ایم اویوز پر دستخط

  • لاہور
پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی سعودی وفد سے ملاقات ،دو ایم اویوز پر دستخط

لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان بینکس ایسوسی ایشن (PBA)نے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلی ٹیشن کونسل (SIFC)کے تعاون سے سعودی عرب کے کاروباری وفد کا خیرمقدم کیا جسکی قیادت شہزادہ منصور چیئرمین سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل نے کی۔

اجلاس میں پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی قیادت، صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات نے وفد سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان میں زراعت و فوڈ سکیورٹی، کارپوریٹ فارمنگ، سیاحت و ہاسپٹیلٹی، تعلیم و صحت اور آئی ٹی و مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبہ جات پر بات چیت ہوئی۔اس موقع پرسعودی وفد اور پاکستانی بزنس کمیونٹی میں شعبہ تعلیم اور آئی ٹی میں تعاون کیلئے دو ایم اویوز پر دستخط کیے گئے۔

