ضیاالدین انصاری دوسری بار امیر جماعت اسلامی لاہور مقرر
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن نے جماعتی مصالح اور حلقہ لاہور کے ارکان کی تجاویز پر ضیاالدین انصاری ایڈووکیٹ کویکم نومبر 2025تا 31 اکتوبر 2028 کیلئے دوسری بارامیر جماعت اسلامی لاہورمقرر کردیا۔۔
ضیاالدین انصاری نے کہاہے کہ مذہبی جماعت کی قیادت اور کارکنان کی گرفتاریوں پر جماعت اسلامی گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے ۔ حکومت جس راستے پر چل پڑی ہے ، وہ ریاست اور عوام کیلئے خطرناک ہے ۔ مریدکے آپریشن کی شفاف و غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ پرامن سیاسی ماحول اور رواداری کے فروغ کے بغیر قومی وحدت ممکن نہیں۔جماعت اسلامی عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کیلئے جدوجہد جاری رکھے گی۔