صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی

  • لاہور
امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی

لاہور(خبر نگار)جامعہ پنجاب کے تحت امتحانات کی تاریخیں تبدیل،ایل ایل بی (3 سالہ)پارٹ II، III اور ایل ایل بی (5 سالہ)پارٹ II، IV، V کے امتحانات 15، 16 اور 17 اکتوبر کو ہونگے۔۔۔

بی ایس (ہوم اکنامکس)پارٹ I(فرسٹ ایئر)کا امتحان 17،پارٹ II(فورتھ ائیر)کے امتحانات 15 اور 17، بی ایس (ایف وائی ڈی پی)ہوم اکنامکس کے سال اول، دوم، سوم کے امتحانات 17، 20 اور 21 ،بی ایس اے ڈی (چھٹے سمسٹر)کا ری کنڈکٹ امتحان 16،بی بی اے (آنرز)تیسرے و آخری سال کے امتحانات 24، 27 اور 28،ایم اے /ایم ایس سی پارٹ II 2024 کے امتحانات 17، 20اور 21اکتوبر کو ہونگے ۔ تفصیلات پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پردستیاب ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر