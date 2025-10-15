امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی
لاہور(خبر نگار)جامعہ پنجاب کے تحت امتحانات کی تاریخیں تبدیل،ایل ایل بی (3 سالہ)پارٹ II، III اور ایل ایل بی (5 سالہ)پارٹ II، IV، V کے امتحانات 15، 16 اور 17 اکتوبر کو ہونگے۔۔۔
بی ایس (ہوم اکنامکس)پارٹ I(فرسٹ ایئر)کا امتحان 17،پارٹ II(فورتھ ائیر)کے امتحانات 15 اور 17، بی ایس (ایف وائی ڈی پی)ہوم اکنامکس کے سال اول، دوم، سوم کے امتحانات 17، 20 اور 21 ،بی ایس اے ڈی (چھٹے سمسٹر)کا ری کنڈکٹ امتحان 16،بی بی اے (آنرز)تیسرے و آخری سال کے امتحانات 24، 27 اور 28،ایم اے /ایم ایس سی پارٹ II 2024 کے امتحانات 17، 20اور 21اکتوبر کو ہونگے ۔ تفصیلات پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پردستیاب ہیں۔