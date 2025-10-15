صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری یونیورسٹی کی ورلڈ رینکنگ میں نما یا ں پو زیشن

  • لاہور
ویٹرنری یونیورسٹی کی ورلڈ رینکنگ میں نما یا ں پو زیشن

لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے ) یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈاینیمل سائنسز لا ہو ر نے ٹائمز ہا ئیر ایجو کیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں 601-800 کی نما یا ں پو زیشن حا صل کر لی۔۔۔

وا ئس چا نسلرپرو فیسر ڈاکٹر یونس نے ورلڈ رینکنگ میں نما یاں پو زیشن حاصل کر نے پریو نیورسٹی کے سٹیک ہولڈرز، فیکلٹی ممبران، انتظا میہ اورطلبہ کو مبار کبا د پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اہم سنگ میل یونیورسٹی فیکلٹی،انتظا می عملے اور معاون عملے کی انتھک لگن، محنت اور اجتما عی کاوشوں کا ثبوت ہے ۔انہوں نے یونیورسٹی کی ساکھ کو بین الاقوا می سطح پر اُ جا گر کرنے میں مثا لی کردار ادا کرنے پر کوالٹی انہانسمینٹ سیل ٹیم کی خدمات کو بھی سرا ہا۔

 

