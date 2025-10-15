صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا عثمان کی اہلیہ انتقال کرگئیں

لاہور (سیاسی نمائندہ)تبلیغی مرکز بلال پارک باغبانپورہ کے امام و خطیب مولانا عثمان کی اہلیہ علالت کے بعد انتقال کر گئیں ۔مرحومہ جامعہ اشرفیہ کے سیکرٹری نشرواشاعت مولانا مجیب الرحمن انقلابی اور جے یوآئی رہنما حافظ عبدالودود شاہد کی ہمشیرہ تھیں۔۔۔

انکی نمازجنازہ تبلیغی مرکز بلال پارک میں مولانا عثمان نے پڑھائی ، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جے یوآئی مولانا امجد خان، ناظم نشرواشاعت جامعہ اشرفیہ مولانا حافظ اسعد عبید،مولاناحافظ اسعد عبید ودیگرشخصیات نے شرکت کی۔مرحومہ کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ۔ 

 

