کلاس رومز کی تعمیر ،بوسیدہ عمارتوں کی مرمت تعطل کاشکار
محکمہ سکول کوجاری 28ارب واپس لیکرسیلاب متاثرہ علاقوں کیلئے مختص
لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب میں تعلیمی ترقی کے بڑے منصوبے مالی مشکلات پرخطرے میں پڑ گئے ۔ محکمہ خزانہ نے رواں مالی سال کے آغاز پر محکمہ سکول ایجوکیشن کو جاری 30 ارب میں سے تقریباً ساڑھے 28 ارب واپس لے لئے جس سے صوبے بھر میں نئے کلاس رومز کی تعمیر اور خطرناک عمارتوں کی مرمت کے منصوبے تعطل کا شکار ہو گئے ۔ حالیہ سیلاب پرمحکمہ خزانہ نے فنڈز واپس لیکر قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں کیلئے مختص کر دیئے ۔پنجاب بھر میں تقریباً 25 ہزار سکولوں میں نئے کمرے تعمیرجبکہ دو ہزار خطرناک عمارتوں کی مرمت و بحالی کا کام شروع ہونا تھا۔ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ’’فنڈز کی تاخیر سے منصوبوں کی لاگت میں 15 سے 20 فیصد اضافہ متوقع ہے کیونکہ تعمیراتی مٹیریل کے دام روز بروز بڑھ رہے ہیں‘‘۔ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ نے فی الحال سکول ایجوکیشن کو صرف معمول کے اخراجات کیلئے فنڈز استعمال کرنیکی اجازت دی ہے ۔