قدیم تہذیبوں ،تاریخی ورثے کی تلاش کیلئے جامع منصوبہ
لاہور، ٹیکسلا، ہڑپہ، چولستان،قلعہ روہتاس ، ٹلہ جوگیاں ودیگرمقامات پرکھدائی ہوگی
لاہور (خبر نگار)محکمہ سیاحت و آثارِ قدیمہ پنجاب نے مختلف اضلاع میں قدیم تہذیبوں اور تاریخی ورثے کی تلاش کیلئے جامع منصوبہ تیار کر لیا ، سو سال بعد پنجاب میں دوبارہ منظم انداز میں قدیم مقامات پر کھدائی کا آغاز کیا جائے گا۔سیکرٹری سیاحت و آرکیالوجی احسان بھٹہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں لاہور، ٹیکسلا، ہڑپہ، چولستان، قلعہ روہتاس اور ٹلہ جوگیاں سمیت مختلف اضلاع میں آثارِ قدیمہ کی نشاندہی اور کھدائی کی جائیگی۔ لاہور میں نادرہ بیگم کے مقبرے کے قریب کھدائی کی منصوبہ بندی کر لی ہے ۔جہاں تاریخی دور کے نادر آثار ملنے کی توقع ہے ۔یہ اقدام نا صرف ماضی کی تہذیبوں کو دنیا کے سامنے لائے گا بلکہ سیاحت اور تحقیق کے نئے دروازے بھی کھولے گا۔قلعہ روہتاس میں قدیم تعمیرات اور دفاعی ڈھانچوں کی تلاش کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ ٹلہ جوگیاں میں تاریخی عبادت گاہوں اور ثقافتی آثار کی شناخت کیلئے کھدائی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ہڑپہ میں نئی تہذیبی پرتوں کی کھوج کیلئے ماہرین کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں، ٹیکسلا میں کھدائی کے دوران نادر دور کے آثار ملنے کا امکان ہے ۔ چولستان کے صحرا میں صدیوں پرانی تہذیب کے ممکنہ نشانات کی تلاش بھی منصوبے کا حصہ ہے ۔