اضلاع میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا منصوبہ تیار

  • لاہور
اضلاع میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا منصوبہ تیار

گندے پانی کو ٹریٹ کر کے زرعی اور گھریلو استعمال کے قابل بنایا جائیگا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت نے گندے پانی کو صاف کرنے کیلئے بڑا قدم اٹھا لیا ۔تمام اضلاع میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا جامع منصوبہ تیار کر لیا گیا ۔سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کیلئے واسا ایجنسیوں کے تحت جامع پلان تیار کر لیا گیا ۔سپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم کی زیرِ صدارت اجلاس میں صوبے کے 19اضلاع کے ایم ڈی واساز نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی فزیبلٹی رپورٹس پیش کیں۔منصوبے کے تحت گندے پانی کو ٹریٹ کر کے زرعی اور گھریلو استعمال کے قابل بنایا جائے گا۔پلان سے دریاؤں کی ایکالوجی میں بہتری اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔لاہور میں پہلے ہی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ فیصل آباد میں بھی بڑے پیمانے پر منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیراعلیٰ کی ہدایت پر شہریوں کی صحت سے متعلق منصوبوں کوترجیحاً مکمل کیا جائیگا۔

 

