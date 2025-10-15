مرمتی کام:لیسکو کاآج سے 8 گھنٹے شٹ ڈائون شروع
فیڈرز کو بند کرکے ٹرانسفارمرز تبدیل ،لائن کلیئرنس کے کام کئے جائینگے
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو نے آئندہ موسم گرما میں بجلی کی بلاتعطل فراہمی کیلئے آج سے شٹ ڈاؤن شیڈول جاری کردیا۔8 گھنٹے شٹ ڈائون کے دوران مینٹیننس اور سسٹم کی اپ یڈیشن ہو گی،بجلی،سالانہ مرمتی کاموں کا آغاز کردیا ۔ شٹ ڈاؤن کا سلسلہ فروری تک جاری رہے گا۔مختلف فیڈرز کو 8 گھنٹے تک بند رکھا جائے گا۔ صارفین کو عارضی طور پر بجلی بندش کا سامنا ہوگا۔ پرانے اور اوور لوڈڈ ٹرانسفارمرز تبدیل ،درختوں کی کٹائی اور لائن کلیئرنس کے کام کئے جائینگے ۔ الیون کے وی جمپرز تبدیل کرکے لائن لاسز میں کمی لانے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے ۔ شٹ ڈاؤن سے قبل متعلقہ علاقوں میں پیشگی اطلاع دی جائیگی ۔