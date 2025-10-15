سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قتل کیس کامجرم بری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں قتل پر سزا ئے موت کیخلاف اپیل کی سماعت،جسٹس شہرام سرور اور جسٹس سرداراکبر ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار د دیتے ہوئے شاہنوازکو بری کردیا۔۔۔
، شاہنواز و دیگر ملزموں پر اپنے برادر نسبتی کو جائیداد کے تنازعہ پر قتل کرنے کا الزام تھا۔ دریں اثنالاہور ہائیکورٹ نے بیوی کے قاتل فیاض کی عمر قید کی سزا برقرار رکھنے کا تحریری حکم جاری کر دیا،عدالت نے تھانہ گجرات میں مقدمہ پر مجرم کی اپیل کو خارج کرکے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا، جسٹس امجد رفیق نے بارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا۔