ہائیکورٹ :بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر درخواستیں نمٹادی گئیں
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر جماعت اسلامی و دیگر کی درخواستیں الیکشن کمیشن اور ایڈووکیٹ جنرل کی رپورٹ کی روشنی میں نمٹادیں۔۔۔
عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ آئندہ دسمبر کے آخری ہفتے میں بلدیاتی الیکشن ہوگا، اگر فیصلے مطابق الیکشن نہیں ہوتے تو پھر حکومت جانے اور الیکشن کمیشن۔ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے موقف اپنایا اگر نیا قانون بن جاتا ہے تو حکومت اسکے مطابق بلدیاتی الیکشن کرائے گی۔الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔