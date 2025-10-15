موٹر سائیکل سوار اورخاتون حادثات میں جاں بحق
نعیم کی ہمدرد چوک میں ٹرک سے ٹکر، نامعلوم خاتون شاہدرہ میں کچلی گئی
لاہور (کرائم رپورٹر)شہر میں ٹریفک حادثات میںدوافرادجاں بحق ہوگئے ۔قائداعظم انڈسٹریل سٹیٹ کے علاقے ہمدرد چوک میں تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ٹرک سے ٹکرا کرموقع پر ہی دم توڑ گیا۔ شناخت 35 سالہ نعیم صادق کے نام سے ہوئی جو ساہیوال کا رہائشی تھا۔شاہدرہ کے علاقے میں نامعلوم خاتون سڑک عبور کرتے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ کر زندگی ہار گئی ، اسکا 5سالہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے دونوں لاشیں مردہ خانے اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی۔