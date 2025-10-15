ایونیو ون کے الاٹیزکو کئی دہائیوں بعد بھی قبضے کا انتظار
ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار،سکیم ایل ڈی اے کی ترجیحات سے نکلنے لی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم میں کئی دہائیوں بعد بھی الاٹیوں کو قبضے کا انتظار، ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ،ایل ڈی اے نے منصوبے کا پی سی ون بھی مسترد کر دیا ،ایونیو ون سکیم وقت گزرنے کے ساتھ اتھارٹی کی ترجیحات سے نکلتی جا رہی ہے جبکہ انجینئرنگ ونگ نے بھی کام کی رفتار مزید سست کر دی ہے ۔ کے اور ایل بلاک میں الاٹیوں کو قبضے دینے کا عمل پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار ان بلاکس میں الاٹیوں کو پلاٹوں کا قبضہ نہیں مل سکا۔ڈی جی ایل ڈی اے نے متعلقہ ڈائریکٹر کو قبضے دینے کی ہدایت تو کی تھی تاہم ابتک عملی پیشرفت نہیں ہو سکی۔ماضی میں ایل ڈی اے ایونیو ون میں 850 کنال اراضی کا قبضہ حاصل کر چکی ہے مگر الاٹیوں کو پلاٹ ملنے کا معاملہ اب بھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے ۔