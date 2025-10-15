پبلک ٹوائلٹس کا منصوبہ 2سال بعد بھی عملی شکل اختیار نہ کرسکا
شہری بنیادی سہولت سے محروم ،ایل ڈی اے ، میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے رابطے کی کمی منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ
لاہور (شیخ زین العابدین )لاہور میں پبلک ٹوائلٹس کا منصوبہ دو سال بعد بھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔بنیادی شہری ضرورت پر مبنی منصوبہ فائلوں میں دب گیا، شہری بنیادی سہولت سے محروم ، ایل ڈی اے اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے باہمی رابطے کی کمی منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ایل ڈی اے نے منصوبے کیلئے دو سال قبل این او سی جاری کیا مگر تاحال ایک بھی پبلک ٹوائلٹ تعمیر نہ ہو سکا۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی ملکیتی اراضی پر 150 سے زائد پبلک ٹوائلٹس تعمیر ہونے تھے ۔منصوبے کی عملی ذمہ داری میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو دی گئی تاہم دونوں اداروں میں رابطہ کمی اور انتظامی سستی پر منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا۔ابتدائی طور پر شہر کے 11 اہم مقامات کا انتخاب کیا گیا تھا جن میں انٹرنیشنل مارکیٹ گلبرگ، شاہ عالم مارکیٹ، شاہدرہ چوک، بلال گنج،سبزہ زار ماڈل بازار، چونگی امر سدھو، ملتان چونگی، کینال روڈ ،جناح ہسپتال کے مین گیٹ سمیت دیگرمقامات شامل تھے لیکن دو برس گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی مقام پر بھی تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامی غفلت سے یہ منصوبہ محض فائلوں اور میٹنگز تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ۔عوامی سہولت کے اس منصوبے پر عدم توجہ ناصرف شہریوں کیلئے مشکلات پیدا کر رہی ہے بلکہ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔لاہور میں دو برس بعد بھی پبلک ٹوائلٹس کا خواب شرمندئہ تعبیر نہ ہو سکا اور عوام آج بھی شہر میں بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔