ایم ایس مینٹل ہسپتال تبدیل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ایم ایس مینٹل ہسپتال لاہور تبدیل، سپیشل سیکرٹری کی ریٹائرمنٹ کے بعد مزید تبدیلیوں کا امکان۔
تفصیل کے مطابق پہلے مرحلے میں مینٹل انسٹی ٹیوٹ لاہور کے ایم ایس ڈاکٹر ثاقب باجوہ کو تبدیل کرکے پروفیسر عائشہ رشید کو ایم ایس تعینات کردیا گیا، اسی طرح ساہیوال ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر یداللہ کو تبدیل کرکے ڈاکٹر ذوالفقار حیدر کو ساہیوال میں تعینات کردیا گیا۔اسی طرح کارڈیک ہسپتال وزیر آباد کے ایم ایس ڈاکٹر فیصل رشید کا عارضی چارج ختم کرکے انہیں اسی ہسپتال میں مستقل ایم ایس تعینات کردیا گیا۔