صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ایس مینٹل ہسپتال تبدیل

  • لاہور
ایم ایس مینٹل ہسپتال تبدیل

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ایم ایس مینٹل ہسپتال لاہور تبدیل، سپیشل سیکرٹری کی ریٹائرمنٹ کے بعد مزید تبدیلیوں کا امکان۔

تفصیل کے مطابق  پہلے مرحلے میں مینٹل انسٹی ٹیوٹ لاہور کے ایم ایس ڈاکٹر ثاقب باجوہ کو تبدیل کرکے پروفیسر عائشہ رشید کو ایم ایس تعینات کردیا گیا، اسی طرح ساہیوال ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر یداللہ کو تبدیل کرکے ڈاکٹر ذوالفقار حیدر کو ساہیوال میں تعینات کردیا گیا۔اسی طرح کارڈیک ہسپتال وزیر آباد کے ایم ایس ڈاکٹر فیصل رشید کا عارضی چارج ختم کرکے انہیں اسی ہسپتال میں مستقل ایم ایس تعینات کردیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن