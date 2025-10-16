صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

  • لاہور
دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)بادامی باغ چوکی جوزف کالونی پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کرلیا۔

ترجمان کے مطابق چوکی جوزف کالونی پولیس نے کارروائی کے دوران موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے ملزمان عزیر اور معروف کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکل 2 موبائل 10 ہزار نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر کے انہیں مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریکارڈ یافتہ ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر موٹر سائیکل چوری کرنے کے لیے ماسٹر چابیوں کا استعمال کرتے تھے۔

